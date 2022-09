Piotr Gliński: Niemcy napadli na Polskę i muszą płacić

Oczywiście. Choć nie nasz, bo my zapowiadaliśmy to już w 2015 roku - a wcześniej dla Warszawy zrobił to Lech Kaczyński. Później trwała praca ekspertów. A kapitał polityczny próbuje teraz zbić na naszej pracy Platforma Obywatelska! Gdy tylko Grzegorz Schetyna powiedział, że reparacje się nam nie należą, zauważyłem w jednym z wywiadów, że zaraz przyjdzie Donald Tusk i powie, że to załatwi. Użyłem nawet określenia, że Schetyna wystawia piłkę Tuskowi. I rzeczywiście, Tusk tak zrobił, potrzebował na to kilku dni, aby zorientować się, że Polacy oczekują reparacji i że Polacy wiedzą dokładnie, kto był zbrodniarzem, a kto jest ofiarą II wojny światowej. A reperacji nam nie załatwi. Bo i nie chce, i nie może. Jedyne, co potrafi naprawdę załatwić, to posadę sobie w Brukseli.