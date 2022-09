Reparacje. Eksperci wytykają Kaczyńskiemu luki w wiedzy i spodziewają się oficjalnej noty do niemieckiego rządu

- Przedstawienie raportu jest nie tylko aktem prezentacji pewnej pracy, dokumentacji. Jest także decyzją. Decyzją podjęcia tej sprawy na forum międzynarodowym, a w szczególności w relacjach polsko-niemieckich. Chodzi o to, by być może w długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za to wszystko, co Niemcy, co państwo niemieckie, naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-1945 - mówił były premier.