Niemieckie MSZ: sprawa reparacji dla Polski jest zamknięta

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk pytany przez PAP, jakie działania po prezentacji raportu podejmie MSZ; czy zostanie on przekazany stronie niemieckiej, odparł: "My nie jesteśmy właścicielem raportu jako MSZ. Ten raport będzie podstawą do bardziej oficjalnych działań, ale myślę, że to nie jest taka rzecz, którą się najpierw upublicznia w mediach, a później się robi" - zaznaczył.