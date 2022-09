Żadnych reparacji nie będzie [OPINIA]

I tu pojawia się następny kłopot: nie istnieje taki organ na świecie, który mógłby się zająć tą sprawą. Teoretycznie mógłby to zrobić Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, ale do zajęcia się przez niego wyrokowaniem w kwestii reparacji pomiędzy Polską a Niemcami potrzebna byłaby zgoda obu państw. A Niemcy nie mają żadnego powodu, by się na to zgadzać. Zresztą trudno niemieckich polityków za to winić, bo żaden rządzący przecież nie wyjdzie do swoich obywateli i im nie powie: "nasi sąsiedzi chcą grubo ponad bilion euro i postanowiłem, że im się należy".