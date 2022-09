Nowy rok szkolny, a Polacy wystawili już Czarnkowi "jedynkę". "Wszystko rozpada się w rękach"

W jej ocenie "są to osoby, do których kierowana jest codzienna komunikacja i treści, które są z ministerstwa wypuszczane". - To, co robi minister Przemysław Czarnek jest dokładnie obok, kontrskuteczne wobec problemów, jakie szkoła ma. Żadna z jego aktywności nie ma nawet w intencjach potencjału do tego, by problemy rozwiązać - podkreśla.