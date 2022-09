Miażdżąca ocena ministra Czarnka. Polacy zabrali głos w najnowszym sondażu

Autor książki skrytykował m.in. liberalizm, feminizm, ruchy LGBT oraz lewicę. Dostało się również twórcom muzyki rockowej. W nowym podręczniku można też przeczytać o rzekomej rozwiązłości seksualnej społeczeństwa. Jednak największą burzę wywołał fragment o in vitro. "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?" - można przeczytać w publikacji.