Traczyk-Stawska: niech żadne Czarnki nie robią z naszych dzieci głupków

Gala Wolności Słowa. "Niech nikt nie odbiera prawdy o rzeczywistości"

- Mówię do was jako bardzo stary człowiek. Ale patrzę na was i znów mam 17 lat. Chciałam przekazać miłość do tego kraju, którą mi wpoili nauczyciele. Niech żadne Czarnki nie robią z naszych dzieci na tym świecie głupków. Niech nikt nie odbiera prawdy o rzeczywistości. Każde dziecko ma taką samą wartość, to skarb całej ludzkości. Jak nie potrafimy dbać o dzieci, o przyrodę, to musimy odejść. Nikt nam nie pomoże - przekazała powstańczyni.