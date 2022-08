Mocny apel dziennikarza TVN24 do polityków. "Miejcie w sobie chociaż minimum odwagi"

Dziennikarz TVN24 apeluje do polityków. Dostało się też Kościołowi

- Apeluję do Was, abyście mieli ze sobą takie zmiany w prawie w tej kampanii, które zapewnią w tym kraju możliwość małżeństw jednopłciowych, bo takie małżeństwa są w Polsce, mamy takich znajomych, naszych bliskich, ale państwo ich nie dostrzega. I także, by takie pary mogły legalnie adoptować dzieci. O to was proszę - mówił Jacoń.