Wstrząsający reportaż. Te fakty przemilczał Macierewicz ws. Smoleńska

Marek Dąbrowski, wraz z kilkoma innymi byłymi członkami podkomisji, przygotowali zdanie odrębne do końcowego raportu podkomisji. Ekspert przyznał, że niewygodne dowody były przemilczane lub interpretowane niezgodnie z ich treścią. To było przyczyną napisania zdania odrębnego do raportu.