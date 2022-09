Kontrwywiad prasowy, czyli czy Jarosław Kaczyński jest ruskim agentem? [OPINIA]

To, co mnie uderza (kogoś może nie uderzać, rzecz oczywista), to fakt, że łatwo generałowi Pytlowi przychodzi pokazywanie palcem na to, kto jest rosyjskim agentem, kto z Rosją współpracuje, a kto na tę współpracę przymyka oczy. Wszystko jednak opiera się na pewnych poszlakach. Trochę na zasadzie: jak rządzą źle, to wiadomo, że to nie brak umiejętności, lecz skutek dogadania się z Rosją.