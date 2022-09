To musiało zaboleć Kreml. Już tego nie ukryją

- Wiele wskazuje na to, że strona rosyjska została poważnie zaskoczona takim, a nie innym obrotem spraw: być może nie spodziewali się, że siły Ukrainy posiadają i będą w stanie zmobilizować rezerwy do przeprowadzenia takiej operacji. Faktycznie, rosyjskie rozpoznanie i wywiad mocno kuleją od samego początku, tj. od lutego 2022. Choć w zasadzie należałoby dodać, że gdyby rosyjski wywiad działał choć w połowie tak sprawnie, jak niektórzy uważają, to do tej "operacji specjalnej" w ogóle by nie doszło - wyjaśnia dr Materniak.