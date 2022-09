Zełenski z mocnym przemówieniem. "Wróg pogrąża się w panice"

- Dzisiaj wasze działania na północy, południu i wschodzie Ukrainy są widziane i podziwiane przez wszystkich. Świat jest wami zachwycony, wróg panikuje. Ukraina jest z was dumna, wierzy w was, modli się za was, czeka na was - podkreślił ukraiński prezydent w najnowszym nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.