Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji tłumaczem pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy

"W Centrum Księdza Orione w Brańszczyku, które przyjęło kilkadziesiąt kobiet i dzieci - uchodźców wojennych z Ukrainy, doszło 10 marca (do spotkania w rzeczywistości doszło 11 marca - red.) do niecodziennej wizyty. Ośrodek odwiedziła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, której towarzyszył minister w Kancelarii Prezydenta Adam Kwiatkowski" - czytamy na stronie tubawyszkowa.pl. Do relacji dołączona jest galeria zdjęć.