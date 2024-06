Pilot zawieszony. Gen. Drewniak: mógł ratować swoje życie

"Wyciągał rozpaczliwie samolot z nurkowania"

- Nie jest to normalny sposób latania samolotem. On jest zabroniony. Pilot naruszył przepisy, ale pojawia się pytanie w wyniku czego. Czy popełnił błąd, czy zrobił to świadomie, co byłoby najgorsze. Mogło również w trakcie wykonywania innego zadania dojść do błędu. Ciężko oceniać działanie pilota bez wszystkich danych. Może się okazać, że pilot ratował własne życie, bo wykonał źle manewr i wyciągał rozpaczliwie samolot z nurkowania. Znam różne przypadki przekraczania bariery dźwięku na różnych wysokościach i wynikały one właśnie z popełnionych wcześniej przez pilotów błędów, którzy potem ratowali własne życie - przyznaje wojskowy.