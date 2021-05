Pilot sam podjął decyzję o lądowaniu w Mińsku. “Każdy na jego miejscu zrobiłby to samo”

Pośrednio potwierdza to dzisiejsze oświadczenie Ryanaira: “Ryanair potępia bezprawne działania władz białoruskich, które wczoraj (23 maja) przekierowały lot Ryanaira FR4978 do Mińska, co było aktem piractwa lotniczego. Obecnie zajmują się tym agencje UE ds. bezpieczeństwa i ochrony oraz NATO. Ryanair w pełni z nimi współpracuje i ze względów bezpieczeństwa nie możemy dalej komentować”.