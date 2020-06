Pikiety przed MEN. "Kto tu kogo uczy?"

Akcja zaczęła się w poniedziałek przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Rozstawiono scenografię w postaci tekturowych płomieni, które otoczyły uczestnika ubranego w garnitur oraz uczestniczkę będącą uczennicą warszawskiego liceum. Zaproszono także Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego do rozmowy na temat edukacji klimatycznej w Polsce.

Uczestnikom chodzi o zwrócenie uwagi na brak odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej na apel o wprowadzenie edukacji klimatycznej do podstawy programowej w szkołach.

Pikiety poprzedziła premiera filmu animowanego, do którego głos podłożył Jerzy Stuhr i który pokazuje, o czym powinno się uczyć w szkołach.

Pikiety przed MEN. "Domagamy się rzetelnej i ogólnodostępnej wiedzy na temat naszej przyszłości"

- Chcemy wiedzieć, czy MEN zapewni nam ogólnodostępną i rzetelną edukację klimatyczną. To niedorzeczne, aby najważniejsza instytucja polskiego systemu oświaty propagowała zmanipulowane i nieprawdziwe informacje na temat kryzysu klimatycznego. Ministrze! Domagamy się rzetelnej i ogólnodostępnej wiedzy na temat naszej przyszłości - można przeczytać w apelu do Piontkowskiego.

- Według materiału MEN zwiększona ilość CO2 powinna skutkować większą odpornością roślin na suszę. Niestety, jak wszyscy widzimy, jest dokładnie odwrotnie. Susza, spotęgowana niemal dziesięciokrotnie przez zmiany klimatu, doprowadziła do ogromnych zniszczeń w największym parku narodowym w Polsce. Edukacja pomaga dziś walczyć z pandemią COVID-19. Rzetelna i ogólnodostępna edukacja klimatyczna pomoże nam przetrwać w świecie targanym skutkami kryzysu klimatycznego. Mamy prawo wiedzieć, co naprawdę czeka nas w przyszłości. Mamy prawo wiedzieć jak walczyć z kryzysem. Celem Ministerstwa Edukacji Narodowej powinno być przygotowanie młodzieży do zmierzenia się z wyzwaniami dzisiejszego świata - mówi Mariusz, uczestnik manifestacji.