Matura 2020. Dariusz Piontkowski o bezpieczeństwie w czasie egzaminów

Matura 2020. Dariusz Piontkowski: Życzymy połamania długopisów

Matura 2020. CKE: Majowa data na arkuszach to nie błąd

Głos zabrał też szef CKE. - Na arkuszach jest data 4 maja, to dzień w którym te egzaminy miały się odbyć, nie jest to żaden błąd. Można spokojnie te arkusze wypełniać - tłumaczył

Jak dodał, przygotowanie egzaminu maturalnego wiązało się z przygotowaniem wielu arkuszy. - Konieczne było przygotowanie 380 różnych egzaminów. W tym roku do matur przystąpi ponad 220 tysięcy absolwentów liceów i techników. To, co nowe, to nieobowiązkowa matura ustna. Konieczność przeprowadzenia tego egzaminu zgłosiło 327 uczniów - mówił szef CKE.