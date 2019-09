Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Warszawie. Nie poszli do szkoły, by protestować. "Zaczynamy od ulicy"

Wyszli na ulice, by zamanifestować swoje niezadowolenie z postępujących zmian klimatycznych. Są wkurzeni i mówią, że dorośli nie robią nic w tej kwestii. Biorą sprawy w swoje ręce. Nastolatki. Dzieci. Niektórzy mają zaledwie osiem lat.

"To walka o życie. To walka o świat. Hej, politycy, działać czas".

Uczniowie chcą zwrócić uwagę rządzących na problem globalnego ocieplenia i żądają stanowczych działań w tej kwestii przed poniedziałkowym szczytem ONZ w Nowym Jorku. Dlatego też w piątek wyszli na ulice wielu miast, by protestować. Największy z polskich protestów odbył się w Warszawie.

Dbaj nie tylko o swój dom

Otrzymuje gromkie brawa. Na placu zebrały się tysiące młodych ludzi. Przyszli całymi klasami, nie poszły do szkoły. Są uczniami liceów, ale także podstawówek. Jedna z nauczycielek mówi do grupy dzieci: - Chodźcie. Idziemy przodem. Trzymamy się razem, protestujemy razem.

- Walka o klimat to walka o zdrowie - krzyczą mówcy ze sceny. To nastolatki, mają nie więcej niż siedemnaście lat. - Nasza władza twierdzi, że dba o dobro najuboższych. Ze źródeł naukowych wiemy, że kryzys klimatyczny dotknie przede wszystkim ich - dodają.

Strajk klimatyczny. "Musimy ocalić planetę"

- To wielka akcja. W szkole zapowiadana od dawna. Większość klas nie przyszła do szkoły, dziś ten protest jest najważniejszy - mówi nam 16-letnia Agata, uczennica jednego z warszawskich liceów.

I dodaje: - Chcemy zmian. Jesteśmy świadomi tego, że źle się dzieje, a jeśli nie będziemy działać, to podniesie się temperatura, będzie brakować wody. Szkoda, że obok nas nie idą dorośli, że to my musimy walczyć. Z tego powodu jest nam bardzo przykro.