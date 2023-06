Pierwszy na świecie silnik samochodowy na amoniak. Przełom w branży transportowej

Amoniak paliwem przyszłości

Amoniak jest tradycyjnie stosowany na dużą skalę w przemyśle nawozowym, służy też do produkcji urządzeń chłodniczych. Od kilku lat testowany jest jako paliwo bezemisyjne. Początkowo badano amoniak do zastosowań morskich, ze względu na konieczność realizacji przez przemysł wizji Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Chodzi o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z żeglugi do 2050 roku o co najmniej 50%. Amoniak ma też ogromny potencjał w zakresie dostarczania zielonej energii do odległych systemów energetycznych, takich jak np. instalacje morskie na norweskim szelfie kontynentalnym.