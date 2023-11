Pierwszy akt sabotażu tak blisko Moskwy. Eksplozja i wykolejony pociąg

Według analiz Mediazony od początku wojny w Rosji wszczęto około 150 spraw o sabotaż na kolei. W ciągu sześciu miesięcy liczba oskarżonych o ten czyn podwoiła się. Liczba spraw zaczęła rosnąć szczególnie szybko po włączeniu nowych artykułów do kodeksu karnego. Maksymalną karą za to teraz może być dożywocie. Jedna trzecia oskarżonych o taki czyn, to nieletni.