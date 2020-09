"Piątka dla zwierząt" zmienia przekonania? Dominik Tarczyński zaskoczył deklaracją

"Piątka dla zwierząt" po dwóch dniach obrad Sejmu i blisko 11 godzinach prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wreszcie trafi do Senatu.

"Piątka dla zwierząt". Nigdy więcej futer? Dominik Tarczyński zaskakuje

To, co przeszkadzało koalicjantom, stało się nowym wyznacznikiem dla akolitów prezesa PiS. Ważną i zaskakującą deklarację złożył znany z lubości do naturalnych futer Dominik Tarczyński.