Pegasus pozostanie tajny. Szereg przeszkód przed komisją śledczą

Według "Gazety Wyborczej", pierwsze przesłuchania mogłyby zacząć się w styczniu. Najprawdopodobniej pierwsza zostanie uruchomiona komisja ds. wyborów kopertowych. Chodzi o próbę przeprowadzenia korespondencyjnych wyborów prezydenckich w 2020 roku. Nie doszły one do skutku, a kosztowało to ok. 70 mln zł.