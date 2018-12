Pedofil spod Warszawy namierzony przez właściciela serwisu komputerowego.

Pedofil z Ząbek koło Warszawy został zatrzymany przez policję. W schwytaniu 46-latka pomógł właściciel serwisu komputerowego

Pedofil mieszkający w Ząbkach koło Warszawy został zatrzymany przez funkcjonariuszy z miejscowego komisariatu policji. Na dyskach twardych komputera stacjonarnego 46-latek przechowywał treści pornograficzne (w tym pliki graficzne i materiały wideo) zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich. W momencie zatrzymania pedofil posiadał przy sobie marihuanę . Wiadomo, że do zatrzymania przestępcy przyczynił się właściciel serwisu komputerowego.

Pedofil spod Warszawy – okoliczności zatrzymania

Należy zaznaczyć, że do funkcjonariuszy z komisariatu w Ząbkach kilka dni temu zgłosił się właśnie właściciel serwisu komputerowego. Mężczyzna poinformował służby, iż prawdopodobnie w jednym z dostarczonych mu do naprawy komputerów, na dyskach twardych mogą znajdować się treści zawierające dziecięcą pornografię. Policjanci niezwłocznie zabezpieczyli komputer i powołali biegłego sądowego. Ekspert z zakresu informatyki miał stwierdzić czy na dyskach twardych komputera znajdują się pliki zawierające tego typu treści. Z jego opinii jednoznacznie wynikało, że na przeszukanych dyskach znajdowały się pliki oraz miniatury skanowanych plików, które zawierały pornografię dziecięcą. Ponad to w przeglądarce programu ujawniono wpisywanie słów kluczowych związanych z nielegalnymi materiałami z udziałem małoletnich. Po przeszukaniu mieszkania podejrzanego policjanci zabezpieczyli dodatkowo inne nośniki elektroniczne jak tablet oraz kasety VHS. Znaleziono również środki odurzające w postaci marihuany.