Pawłowicz wyprzedziła. "Już o tym myślę"

Była posłanka PiS i sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz mocno akcentuje w mediach społecznościowych swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Przykładowo, kilka dni temu na platformie X (dawniej Twitter) wzywała do uczestnictwa w mszy świętej "w obronie prawa i Krajowej Rady Sądownictwa". Podkreśliła przy tym, że mszę zamówili "pielgrzymi z Poznania, Lublina i Warszawy, którzy poparli na listach sędziów wybranych do KRS".