Mastalerek wprost o komisji ds. Pegasusa. "Mnie to nie interesuje"

- Nie oglądałem tego przesłuchania, bo byłem w Waszyngtonie, ale nawet jakbym był w Polsce, to bym nie oglądał, bo mnie to w ogóle nie interesuje - stwierdził szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek. - To jest sprawa tylko i wyłącznie dla służb a KO ze swoimi partnerami próbuje robić z tego show, nieudolnie - ocenił.