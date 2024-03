Odmówił przyrzeczenia. Były prokurator komentuje postawę prezesa PiS

- I nie można sobie manipulować treścią przyrzeczenia w dowolny sposób. I stwierdzić, że się tego nie wypowie. To są obowiązki świadka. Wynika to też z innych przepisów tej samej ustawy o sejmowej komisji śledczej. W przypadku odmowy przyrzeczenia, komisja może zawnioskować do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka o karę porządkową. Komisja więc słusznie przegłosowała wniosek o karę – podkreśla były prokurator krajowy.