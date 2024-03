Kulisy przesłuchania Kaczyńskiego. PiS liczyło na chaos, koalicjanci narzekają na członków komisji

Oprócz tego Kaczyński swobodnie formułował oceny dotyczące - jak ujął to jeden ze śledzących posiedzenie polityków - "filozofii polityki", które nie miały nic wspólnego z właściwym przesłuchaniem. - Jeśli członkowie komisji mu na to pozwolili, to Jarosław to robił. To im rozmyło przesłuchanie, ale sami na to pozwolili - komentuje polityk PiS, wcześniej obawiający się o formę Kaczyńskiego.