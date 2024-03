Obajtek wypadnie z list wyborczych? "Studio nagraniowe Orlenu to studnia bez dna"

I mówi tak: "Przyjacielu, ja wiem, k***, bo ja go przez rok czasu wychowywałem. Był u mnie, pod moimi skrzydłami w Enerdze. Ja przepchnąłem, że on jest kandydatem na prezydenta Gdańska, bo było bardzo ciężko. Łącznie z Głódziem [arcybiskupem], miałem k*** wszystkich przeciwko sobie. Ale dopiąłem tego. Na dzień dzisiejszy ma największe szanse. Problem polega na tym, że chłop jest za bardzo uczciwy, przeraźliwie uczciwy. Nawet w stosunku co do siebie, k***. Głupi rzucił robotą, odsączył się od Energi k*** z racji tego, że będą mu wypominać, że Skarb Państwa. No to ten k*** nie skonsultował się ze mną debil, ino zrezygnował z roboty. Stracił narzędzia realnej pomocy k***, realnej pomocy stracił na życie, na własne k*** życzenie".