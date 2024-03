Dziennikarz na taśmach Obajtka. Na jaw wychodzą nowe informacje

- Przyjacielu, uważam, że te skur****** kradły i jeszcze stanowiska załatwiały. A my przynajmniej nie kradniemy, staramy się zrobić, żeby nasi luzie, k****, zarabiali. Bo przyjdą chude lata, że będziemy musieli wszyscy przetrwać - mówi Obajtek na nagraniu, do którego dotarł Onet. Nisztor z kolei wskazuje, że prezes Orlenu jest "jedną z nielicznych osób, która w ten sposób na to patrzy".