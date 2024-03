Prezes PiS interweniował ws. Obajtka. "Polecenie pana Kaczyńskiego"

- Nie ulega wątpliwości, że prezesi dużych państwowych firm strategicznych związanych z bezpieczeństwem energetycznym powinni być dopuszczeni do tajemnic, dopuszczenie powinno być stałe. Powinni przejść procedurę, tak to powinno działać w państwie. Więc jeśli szukano jakichś wytrychów, jakichś rozwiązań przejściowych to bardzo niedobrze - ocenił koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.