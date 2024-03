Zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Jeden główny temat

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego będzie "bez wątpienia" zaktualizowana

W kontekście poniedziałkowego spotkania szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że Strategia Bezpieczeństwa Narodowego będzie "bez wątpienia" zaktualizowana. - To jest bez wątpienia ten czas - dodał. - To jest dokument, który wymaga współdziałania rządu i prezydenta do jego ustanowienia, a przede wszystkim ustabilizowanych warunków strategicznych - wyjaśnił Jacek Siewiera.