Obajtek miał problemy z ABW. Poskarżył się w PiS. Teraz pokazali kulisy

Obajtek po jednorazowe pozwolenia miał występować nawet kilkanaście razy w ciągu roku. To nie podobało się w ABW. - Loba chciał to ukrócić i zadzwonił do Obajtka osobiście. Powiedział, że to fuszerka i żeby Obajtek złożył w końcu wniosek o weryfikację i dostęp do tajemnic, bo wydawanie jednorazówek jest niepoważne - relacjonuje źródło TVN24.