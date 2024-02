Obajtek boi się służb? "Na wszystkie możliwości trzeba być przygotowanym"

- Jeżeli taki ma być zwyczaj, że do ludzi, którzy podejmują decyzje, stukają służby to trudno - mówił w Radiu Zet prezes Orlenu Daniel Obajtek, pytany o to, czy boi się, że przyjdą do niego służby. - Na wszystkie możliwości trzeba być przygotowanym - powiedział. W sprawie swojej przyszłości w koncernie stwierdził, że dziś zbiera się rada nadzorcza. - Oddałem się do dyspozycji - powiedział.