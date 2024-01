Marian Banaś o kontroli w Orlenie. Wyjawił, kiedy poznamy raport

Prezes NIK poinformował też, że odbyła się kontrola związana z zakupem i remontem budynku Prokuratury Krajowej. - Mamy w tej sprawie poważne ustalenia, że doszło do poważnej niegospodarności. Przeznaczono 15 mln na remont, a później okazało się, że kosztowało to prawie 80 mln zł - stwierdził i dodał, że prawdopodobnie w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury.