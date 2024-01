Przyspieszenie w Orlenie? Rząd oczekuje wywiązania się z "obietnicy" złożonej przez Obajtka

Kwiecień 2022 roku. Daniel Obajtek udziela wywiadu w RMF FM. Pytany, czy poda się do dymisji, jeśli okaże się, że to Koalicja Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem przejmie władzę, deklaruje: - Nie będę przenosił chorych planów, które doprowadzą do katastrofy tego kraju, więc trudno, żebym to firmował. Sam odejdę, nie trzeba mi będzie nawet dziękować. Mam swój honor i mam swoją godność.