Cisza przed burzą w spółkach. Zakaz objął wszystkich w rządzie, rewolucja się rozpoczęła

Chodzi rzecz jasna o Borysa Budkę, szefa MAP. To on właśnie ma zadbać o to, by wymiana w radach nadzorczych i kierownictwie spółek Skarbu Państwa przeszła bez żadnych przeszkód i możliwie szybko. Tak, by pozbyć się partyjnych nominatów PiS i uporządkować sytuację.