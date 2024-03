Obajtek miał dostęp do tajnych dokumentów. Dzięki Sasinowi

Daniel Obajtek nie miał certyfikatu dostępu do informacji niejawnych przez cały okres kierowania Orlenem. Ale z dokumentami objętych klauzulą "tajne" i "ściśle tajne" się zapoznawał. Jak to możliwe? Ówczesny wicepremier Jacek Sasin 21 razy wydał mu dostęp do największych tajemnic państwowych - podaje Onet.