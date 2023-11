Nowy kandydat PiS na prezydenta? Kacper Płażyński komentuje plotki i mówi o oddaniu władzy

Niestety moim zdaniem niewiele zostało z tej zmiany podejścia do Rosji po jej napaści na Ukrainę. Nie ma rozliczenia winnych. Widzę powrót do głównego nurtu. Coraz większa część społeczeństwa, choćby niemieckiego, jest przeciwna zwiększaniu czy wręcz utrzymywaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. A jeśli teraz Europa będzie chciała dogadać się z Rosją, to nasze wnuki będą przeklinać nas za to, że będą musiały żyć w okopach. Jeśli ekipa Tuska będzie u sterów władzy, to niestety, jestem przekonany, będzie płynąć w głównym nurcie UE, zgodnie z którym z Rosją trzeba będzie sobie jakoś ułożyć stosunki.