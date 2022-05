Kulisy klubu PiS. Jarosław Kaczyński wymieni "tłuste koty"

Skąd ta zmiana? - Prezes chce, by okręgami dowodzili ludzie, którzy w stu procentach zajmą się wyłącznie tym. Czyli organizacją pracy w terenie i stymulowaniem działaczy do pracy. To przygotowanie do kampanii parlamentarnej, by ta przebiegła maksymalnie sprawnie - mówią nam partyjne źródła.