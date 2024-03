Wąsik "musi wylądować w więzieniu"? "Paru polityków PO powinno"

Maciej Wąsik wraz z Mariuszem Kamiński został skazany za nadużycia władzy ws. afery gruntowej. Jednak prezydent ułaskawił obu polityków. Prowadzący program "Tłit" Michał Wróblewski przytoczył słowa polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy twierdzą, że były wiceszef MSWiA "musi wylądować w więzieniu". - Paru polityków Platformy Obywatelskiej powinno wylądować w więzieniu, takie jest moje zdanie - stwierdził Maciej Wąsik. Podkreślił, że trafił do więzienia "za walkę z korupcją". - Co do tego nie ma wątpliwości, że to była szyta sprawa przez wymiar sprawiedliwości - powiedział b. wiceszef MSWiA. Rozmawiano również o prawdopodobnym starcie Wąsika w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Jeżeli dostanę taką propozycję, to ją poważnie rozważę. Na razie nie ma takiej decyzji - dodał.