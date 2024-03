"Zezwalam". Tusk odpowiada na prośbę Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński podczas piątkowego przesłuchania przed komisją śledczą stwierdził, że musi mieć zezwolenie od szefa rządu, by mówić wszystko, co wie. "No więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Przed każdą komisją i w każdej sprawie. Zezwalam" - odpowiedział w sobotę Donald Tusk.