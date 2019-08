Paweł Poncyljusz zmienia zdanie ws. Antoniego Macierewicza. "Cynizm smoleński"

Paweł Poncyljusz potępia postawę byłego ministra Antoniego Macierewicza. Wypomina mu "szaleństwo i cynizm smoleński". Wcześniej kandydat PO-KO do Sejmu chwalił Macierewicza, twierdząc, że zaraz obok Bronisława Komorowskiego był jedynym szefem MON, który był przygotowany.

- Dalej uważam, że Antoni Macierewicz i, paradoksalnie, Bronisław Komorowski to jedyni dwaj ministrowie obrony narodowej w Polsce, którzy naprawdę byli przygotowani do pełnienia swojej funkcji - mówił wówczas Poncyljusz.

Teraz tłumaczy, co miał na myśli. – Mówiłem tak, natomiast prawda jest taka, że mam dziesiątki zarzutów wobec ministra Macierewicza, tego jak szargał ludzi, wyrzucał generałów, i to jeszcze przez Misiewicza, kiedy zatrudniał niekompetentnych ludzi w PGZ i dobierał do PGZ Autosan, Exatel (...) – stwierdził Paweł Poncyljusz.