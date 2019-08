Paweł Poncyliusz o Macierewiczu i Komorowskim: jedyni szefowie MON, którzy byli przygotowani

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Paweł Poncyliusz, który jest liderem listy PO-KO w Rzeszowie, podczas wywiadu podkreślił rolę... Antoniego Macierewicza. Stwierdził, że "Platforma wcale nie jest tak krytyczna wobec niego".

- Dalej uważam, że Antoni Macierewicz i, paradoksalnie, Bronisław Komorowski to jedyni dwaj ministrowie obrony narodowej w Polsce, którzy naprawdę byli przygotowani do pełnienia swojej funkcji - podkreślił teraz kandydat PO-KO.

- Możemy się politycznie zgadzać lub nie, do tego dochodzą "misiewicze" i inne rzeczy, ale w kategoriach rozeznania tego, że jest problem wojsk lądowych i on znalazł na to panaceum w postaci Wojsk Obrony Terytorialnej, to się tak naprawdę nikomu wcześniej nie udało - dodał Poncyliusz.