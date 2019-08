Wybory parlamentarne 2019. Zarząd Krajowy PO przegłosował listy wyborcze

Po zarządzie krajowym Platformy Obywatelskiej partia przegłosowała listę kandydatów do jesiennych wyborów parlamentarnych. - Wybieramy ludzi nie po to, żeby korzystali z samolotów czy limuzyn, ale by służyli ludziom - mówił na początku posiedzenia Grzegorz Schetyna.

Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna (przewodniczący Platformy Obywatelskiej) (PAP, Fot: PAP/Wojciech Olkuśnik)

- Dzisiaj wiemy, że ta kampania będzie inna. Musi być intensywna. Obiecuję, że będziemy wszędzie, w każdym powiecie, w każdej gminie i w każdym regionie. Mamy świetny program - zapowiedział lider PO.

Tuż przed głosowaniem doszło do zmiany na czele bydgoskiej listy wyborczej. Dotychczasową "jedynkę" w tym okręgu Krzysztofa Brejzę zastąpił Tadeusz Zwiefka.

Szef sztabu wyborczego poinformował, że w zamian za to wystartuje do Senatu. "To moja świadoma i przemyślana decyzja - tego wymaga odpowiedzialność za Polskę" - stwierdził na Twitterze Brejza.

W poniedziałek przegłosowano w sumie 920 kandydatów do Sejmu i 80 kandydatów do Senatu. Pełne listy zostały udostępnione na stronie głównej Platformy Obywatelskiej. Znaleźć można je tutaj.

- Cieszę się, że tak wielu samorządowców znalazło się na listach KO, również tych bezpartyjnych. Samorządność jest ograniczana - mówiła w imieniu samorządowców Elżbieta Radwan (burmistrz Wołomina). - Cały czas nas się polaryzuje, my chcemy dobrego samorządu. Te listy nam to gwarantują - dodała.

