Patologia w Świdniku. Goście nie chcieli wyjść, więc skatowali gospodarza

Do Bartosza S. przyszła czwórka znajomych na wspólne picie alkoholu. Gdy gospodarz zadecydował o zakończeniu biesiady, goście nie byli zadowoleni. Szybko doszło do szarpaniny, która przerodziła się we wściekłą bijatykę. W napadzie furii "znajomi" Bartosza zaczęli go bić tak brutalnie i długo aż zmarł. Napastnicy przykryli wówczas zwłoki, zamknęli mieszkanie i poszli sobie.