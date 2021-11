20 zł z Lechem Kaczyńskim szaleje na internetowych aukcjach. Kwoty będą jeszcze wyższe

Banknotu nie można jeszcze kupić, a już stał się obiektem zainteresowania wielu Polaków. Od kilku dni w internecie pojawiają się krytyczne wypowiedzi co do jego graficznej strony, ale jest też pełno osób, które zacierają ręce na myśl o zyskach z handlu banknotem. Chętnych do zakupu 20 zł z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego z pewnością nie brakuje.