"Patointeligencja". Mama ucznia Batorego: zacznijmy od siebie, od poszukania wartości innych niż pieniądz

"My to patointeligencja" - rapuje Mata, czyli dziewiętnastoletni Michał Matczak, absolwent prestiżowego liceum w Warszawie. Dyrekcja szkoły jest oburzona. Mama jednego z uczniów, z którą rozmawialiśmy, ocenia jednak utwór bardzo dobrze. Podkreśla, że trzeba się uważnie wsłuchać w to, o czym rapuje chłopak. - Zacznijmy od siebie. Od poszukania kręgosłupa i wartości w życiu innych, niż pieniądz - mówi WP.

"Patointeligencja" nagrana została na tle gmachu II Liceum im. Stefana Batorego. Autorem jest Michał Matczak (Youtube.com, Fot: pudelek.pl)

Mata, czyli Michał Matczak, jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty stał się jednym z najciekawszych raperów młodego pokolenia. To absolwent prestiżowego liceum im. Batorego w Warszawie. Klip do utworu "Patointeligencja" nagrał z kolegami z ogólniaka właśnie na dziedzińcu dawnej szkoły.

Mata rapuje w "Patointeligencji":

"Mój ziomo w 1 LO zjarał Amsterdam 1 września

po to by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury

no i do matury mówił jej, że to alergia!

(…)

Mój ziomo miał piersiówę, którą uzupełniał

w termosie trzymał wódę

i ściemniał profesorom, że to herba".

O tym, że klip nagrywany będzie właśnie na terenie szkoły, dyrekcja placówki nie wiedziała. Wicedyrektor Krzysztof Ściechowski mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą, że klipem jest oburzony. Podkreślił też, że w Batorym nikt nie został przyłapany pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Dziś mimo wielu prób nie udało nam się skontaktować z dyrekcją placówki.

"Patointeligencja". "Powinni otrzymać więcej uwagi" Pani Klara jest absolwentką Batorego, a jej syn obecnym uczniem tego liceum. "Patointeligencję" kobieta ocenia bardzo dobrze. - Powiem trochę inaczej, niż obecnie słyszane głosy: może trzeba było być absolwentem właśnie takiej szkoły, aby mieć taką lekkość, łatwość i przystępność w poruszaniu tematów mało wygodnych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. - Dziś temat podjęty w "Patointeligencji" nie jest tym samym, co w słyszanym dotąd rapie. My dorośli musimy się w to wsłuchać. Nie ma się co bać krytyki, trzeba usiąść i porozmawiać - dodaje.

Rozmawiała ze swoim synem o utworze. - Zupełnie na spokojnie stwierdziliśmy, że to ważny głos. "Patointeligencja" to upust artystyczny, którego zadaniem jest przerysowanie i uwypuklenie. Imprezy z alkoholem? No oczywiście, że są - kto chce, ten pije, kto nie, to nie. Samobójstwa? Bez przesady, takie rzeczy się zdarzają, ale nie z powodu Batorego, czy innej szkoły. Proces dorastania to ogólny bunt. Są osoby, które niestety sobie nie radzą, ale tu z racji ciekawych osobowości i lekcji wymuszających dyskusje, dzieciaki mają prawo i muszą rozmawiać, a często przez to wyrzucać z siebie trudności. Coś jest w tym takiego, czego nie do końca będą potrafili zrozumieć ludzie w biedniejszych szkołach - dodaje.

- Tu rzeczywiście rodzice mnóstwo pracują, żyje się w zawrotnym tempie. Wpadamy w spiralę i taka sytuacja odbija się na nastolatkach, którzy powinni otrzymać więcej uwagi i atencji. Zacznijmy od siebie. Od poszukania kręgosłupa i wartości w życiu innych, niż pieniądz - podsumowuje.

TVP: Bunt "sędziowskiej kasty" i "Patointeligencja" "Wiadomości" TVP wyemitowały w niedzielę materiał wideo na temat planowanej przez PiS nowelizacji prawa. Zmiany dotyczą możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów podważających działania organów wprowadzonych bądź zmodyfikowanych za rządów Prawa i Sprawiedliwości (np. nowej KRS bądź Izby Dyscyplinarnej SN).

Pod koniec materiału oczom widzów ukazuje się teledysk Maty. I komentarz autora: "O patologii świata elit, również tych prawniczych, opowiedział w swojej piosence "Patointeligencja" raper Mata, prywatnie syn prawnika, prof. Marcina Matczaka, częstego gościa liberalnych mediów, zagorzałego przeciwnika zmian w wymiarze sprawiedliwości".

O komentarz do materiału poprosiliśmy samego profesora Matczaka. Przyznał, że reportaż widział, ale nie chciał wypowiadać się w tej sprawie.

Utwór swojego syna skomentował krótko na Twitterze. "Słuchajcie swoich Dzieci! Mają Wam wiele mądrych rzeczy do powiedzenia... " - napisał prof. Matczak.