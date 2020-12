Pasterka 2020 w dobie koronawirusa. "Odwołać pasterki"

Pasterka 2020. Wprowadzając nowe obostrzenia, rząd nie zakazał odprawiania pasterki. Mogą one się odbywać z uwzględnieniem limitu wiernych w kościołach. Niesie to jednak ze sobą ryzyko. Specjalista chorób płuc dr Tomasz Karauda apeluje, by odwołać pasterki.

Pasterka 2020. W kościołach obowiązują limity wiernych Źródło: Pixabay