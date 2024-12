Papież Franciszek z siniakiem na twarzy. Watykan wyjaśnia

Podczas sobotniego konsystorza w bazylice św. Piotra uwagę mediów przyciągnął siniak na twarzy papieża Franciszka. Watykan wyjaśnił, że obrażenia są skutkiem upadku, do którego doszło w piątek. Papież uderzył brodą w szafkę nocną, co spowodowało widoczne ślady na jego twarzy.

- Apeluję do rządzących i wspólnoty międzynarodowej o to, aby do Świąt Bożego Narodzenia doszło do zawieszenia broni na wszystkich frontach wojny - wezwał Franciszek.