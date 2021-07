Padło pytanie o sankcje USA. Suski o "kontaktach z chrzestną z Chicago"

"Lex TVN". Suski o potencjalnych sankcjach USA: może mi zabronią kontaktować się z chrzestną z Chicago?

- Będziemy mieli ciekawe posiedzenie komisji, będziemy badać zgłoszone poprawki - stwierdził poseł PiS Marek Suski, zanim jeszcze wszedł na posiedzenie sejmowej komisji. - Co do poprawek, mają być przedstawione m.in. poprawki Kukiza i KRRiT. Będziemy je badać. Liczę na to, że ta ustawa zostanie przyjęta, w kształcie proponowanym albo z poprawkami – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.